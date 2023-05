Eksperter: Hundretusener av barn kan ha blitt tatt fra Ukraina

Russlands president Vladimir Putin er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen i forbindelse med at Russland anklages for å bortføre ukrainske barn. Foto: Alexei Danichev, Sputnik, Kreml Pool Photo via AP / NTB

NTB

Hundretusener av barn kan ha blitt fraktet fra Ukraina til Russland siden 2015, sier eksperter fra Osse.

Tre eksperter som er oppnevnt av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sier det kan dreie seg om et massivt forsøk på å gjøre ukrainske barn til russere.

De sier at barna er blitt tatt fra Ukraina siden 2015, året etter at Russland annekterte krim og krigshandlingene startet i Øst-Ukraina.

– Det virker som det er en plan om å assimilere dem på en massiv skala, sier en av Osse-ekspertene, Veronika Bilkova.

Hun sier at det nøyaktige antallet barn som er blitt fraktet til Russland, er uklart.

– De laveste estimatene vi har er på rundt 20.000 barn. Men både russiske og ukrainske kilder tyder på at tallet er ti ganger så høyt eller mer. Så vi snakker om et massivt fenomen, sier Bilkova.

Arrestordre på Putin

Russland er anklaget for krigsforbrytelser for å ha bortført barn fra okkuperte områder i Ukraina. Det er utstedt en arrestordre på president Vladimir Putin fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i forbindelse med dette.

Osse-ekspertene skriver i en rapport på 82 sider at Russland har tatt rettslige og politiske grep for å gi russisk statsborgerskap til barna og plassere dem i fosterhjem.

De beskriver også hvordan barna blir utsatt for prorussiske informasjonskampanjer og får militær opptrening.

– Vår felles framtid står på spill

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier Osse-rapporten bekrefter det utenriksdepartementet tidligere har fått vite om tvangsdeportasjoner av barn uten verger, hurtigadopsjoner og utsteding av russisk statsborgerskap til ukrainske barn.

– Slike handlinger utgjør klare brudd på humanitærretten og kan kategoriseres som krigsforbrytelser. De kan også utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, sier hun i en epost til NTB.

– Russland må umiddelbart sette i gang gjenforening av barna med deres familier eller lovmessige verger i Ukraina.

Utenriksministeren sier Osse-rapporten gir nye innspill til de prosessene som allerede pågår i regi av FN og Europarådets internasjonale domstoler for å dokumentere krigsforbrytelser i Ukraina. Hun krever at fokuset fortsetter å være på barna.

– Vi må fortsette å fokusere på situasjonen for barn i krig. Barn rammes særlig hardt, sier Huitfeldt, som har invitert til en internasjonal konferanse i Oslo i juni for å mobilisere stater, FN og sivilsamfunnet til å gjøre mer for å beskytte de yngste.

– Barnas liv og vår felles framtid står på spill, sier hun.

Sier de redder barn

Osse-ekspertene har samlet inn skriftlig materiell og gjennomført mer enn 25 intervjuer i rapporten samt besøkt Kyiv.

Russland har ikke svart på spørsmål om å bidra til rapporten. Landet har tidligere nektet for at de bortfører barn, men sagt at de redder barn ut av krigssoner. De har også sagt at barna kan dra tilbake og har enkelte ganger organisert tilbakereiser for barn som er blitt fraktet til Russland.

Ifølge Kyiv er mer enn 19.000 ukrainske barn blitt sendt til Russland siden den fullskala invasjonen startet i februar i fjor.