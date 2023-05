Serbia rystet av ny masseskyting: – Terror

NTB

Minst åtte mennesker er drept og 13 såret i en ny masseskyting i Serbia. Innenriksministeren kaller det et terrorangrep.

Flere serbiske medier melder om skytingen ved Mladenovac sør for Beograd. Ifølge kringkasteren RTC er åtte drept og 13 såret etter at en gjerningsmann skjøt med automatvåpen mot en gruppe mennesker fra et kjøretøy og flyktet fra stedet.

Det skal ha blitt skutt flere steder.

Innenriksminister Bratislav Gasic sier at det er et terrorangrep. Helsedepartementet har slått alarm og ber folk som kan donere blod, om å stille opp.

Avisa Informer skriver at gjerningsmannen ble omringet av politiet, men nektet å overgi seg. Han skal ha skutt mot politiet. Ifølge avisa er åtte alvorlig skadd. Det skal være barn blant ofrene.

21-åring etterlyst

Utenfor et sykehus i Beograd samlet bekymrede mennesker seg for å finne ut hvordan det har gått med deres kjære. Helseminister Danica Grujicic besøkte sykehuset, der åtte skuddofre ble behandlet natt til fredag.

CNN melder at en 21 år gammel mann er etterlyst. Avisa Telegraf skriver at det pågår en massiv politijakt i flere landsbyer i utkanten av Beograd. Det er hørt skudd flere steder.

Veien til landsbyen Dubona, ikke langt fra Mladenovac, er sperret av. Et vitne Reuters har snakket med forteller at politiet er til stede med store styrker.

To skytinger på kort tid

Skytingen skjer dagen etter en skoleskyting der en 13-åring drepte åtte elever og en sikkerhetsvakt. Det førte til at Serbias regjering vedtok innstramming av våpenkontrollen.

Serbia har en høy andel våpeneiere, men det er svært sjelden med slike masseskytinger. President Aleksandar Vucic kalte onsdagens skyting en av de vanskeligste dagene i landet på lang tid.