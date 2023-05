Bidens sikkerhetsrådgiver drar til Saudi-Arabia

NTB

President Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan reiser til Saudi-Arabia for samtaler med lederskapet der.

Sullivan besøker landet i helga, opplyser han torsdag.

Han sier at han også skal møte representanter fra India og De forente arabiske emirater for å diskutere nye områder for samarbeid mellom India og landene i regionen – og med USA.

USA og Saudi-Arabi er allierte, men har hatt et tidvis anstrengt forhold.