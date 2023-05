USA: Mann løslatt fra fengsel for god oppførsel – drepte kona si og fem barn

NTB

Det rettes sterk kritikk mot rettsvesenet etter at en mann ble løslatt fra fengsel og deretter drepte seks personer i Oklahoma i USA.

Jesse McFadden (39) fikk i 2020 slippe løs fra voldtektsdommen han sonet tidligere på grunn av god oppførsel. Det til tross for at han samtidig var siktet i en ny sak for å ha bedt om nakenbilder fra en tenåring mens han sonet voldtektsdommen.

Denne uka drepte han kona si, hennes tre barn og deres to venner før han tok sitt eget liv. I etterkant av drapene stilles det flere spørsmål til rettsvesenet:

Hvorfor fikk McFadden slippe ut på god oppførsel når han var anklaget i en ny sak, hvorfor fikk han bo med tenåringsjenter og hvorfor tok det så lang tid å etterforske anklagene om at han forsøkte å få en 16-åring til å sende ham nakenbilder?

Advokat reagerer

De nye anklagene ble kjent i 2017, tre år før han ble løslatt.

– Det er mer enn nok tid til å straffeforfølge hvilken som helst sak i verden. Hva har skjedd her? De skulle ha holdt ham innesperret, sier advokaten Brett Chapman, som tidligere var aktor i Tulsa.

Påtalemyndigheten har ikke besvart spørsmål om kommentarer, men McFaddens forsvarer, Rex Earl Starr, sier pandemien og dødsfallet til en tidligere forsvarer førte til at saken ble forsinket.

De pårørende til drapsofrene retter sterk kritikk mot fengselsvesenet.

– De hastet ham ut av fengsel. Hvorfor, sier Janette Mayo, som er mor til kvinnen som ble drept og bestemor til tre av de drepte barna. Barnebarna hennes ble 17, 15 og 13 år.

– Oklahoma har feilet i å beskytte familier. Og på grunn av det er barna mine – datteren min og barnebarna mine – alle sammen borte, sier hun.

– Lot et monster slippe ut

Justin Webster er far til 14-åringen Ivy – ett av de to ofrene som var på overnatting hos familien da drapene skjedde.

– Dette må få følger og noen må bli stilt til ansvar. De lot et monster slippe ut, sier Webster.

Rettsvesenet i Oklahoma forklarer at McFadden på grunn av god oppførsel i fengselet og deltakelse i utdanningsprogrammer fikk slippe fri etter å ha sonet 85 prosent av voldtektsdommen.

Lokale medier melder at han før drapene sendte en rekke meldinger til jenta han var siktet for å ha forsøkt å få nakenbilder av. Der skrev han at han ikke hadde planer om å dra tilbake til fengselet og sa at det var hennes skyld fordi hun opprettholdt anklagene.