Amnesty ber Marokko slippe fri journalister

NTB

Menneskerettsgruppen Amnesty ber Marokko løslate fengslede journalister og kritiserer landet for å nekte dem å skrive.

De fengslede journalistene Omar Radi, Soulaimane Raissouni og Taoufik Bouachrine får ikke bruke utstyr til å skrive eller lese. I en uttalelse sier Amnesty at det er en krenkelse av ytringsfriheten.

Samtidig krever menneskerettsgruppen at journalistene løslates. De er fengslet i fem, seks og 15 år etter å ha blitt dømt for seksuelle overgrep.

– Å frata fengslede journalister penn og papir er unødvendig og et bevisst angrep på deres ytringsfrihet, sier Amnestys Rawya Rageh.

Amnesty nevner også menneskerettsadvokaten Mohamed Ziane og forfatteren Rida Benotmane som også sitter fengslet. I likhet med journalistene nekter også de straffskyld.

Amnesty krever at de blir løslatt og sier at de er fengslet kun for å ha brukt ytringsfriheten sin.