USA: Putin prioriterer å beholde territorium

USAs øverste etterretningssjef, Avril Haines, tror det er svært lite sannsynlig at Russland vil bruke atomvåpen i forbindelse med Ukraina-krigen.

NTB

Russlands styrker i Ukraina er i såpass dårlig stand at de neppe vil forsøke seg på noen offensiv i nær framtid, mener USAs øverste etterretningssjef.

– Putin har trolig nedskalert sine umiddelbare ambisjoner, sa etterretningssjef Avril Haines i Senatet torsdag.

Hun tror den russiske presidentens fokus nå er på å konsolidere kontrollen over områder øst og sør i Ukraina – og sikre at Ukraina aldri blir medlem av Nato.

Regjeringen i Ukraina har derimot planer om en våroffensiv. Uansett hvordan det går med den, tror Haines ikke at Putin vil la seg presse til å gjøre innrømmelser for å legge til rette for fredssamtaler.

I stedet tror Putin antakelig at han vil tjene på å forlenge konflikten og at dette kan være hans beste sjanse til å sikre Russlands strategiske interesser i Ukraina, ifølge Haines.

Hun tror det er svært lite sannsynlig at Russland vil bruke atomvåpen i forbindelse med Ukraina-krigen.

