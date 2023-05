Hærverk mot russisk konsulat på Åland

NTB

Det russiske konsulatet i Mariehamn på Åland ble natt til 1. mai utsatt for hærverk. Det finske utenriksdepartementet fordømmer hendelsen.

Personene bak hærverket er ennå ikke identifisert, skriver den finske rikskringkastingen Yle torsdag.

Russiske myndigheter har klaget på skadeverket til finske myndigheter og krevd at gjerningspersonene stilles for retten, og at finske myndigheter gjør mer for å ivareta sikkerheten til ansatte og eiendommen der konsulatet ligger.

Ifølge Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, ble det kastet et «eksplosivt lydapparat» og andre gjenstander inn på området.