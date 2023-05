Tre palestinere mistenkt for trippeldrap drept i israelsk aksjon på Vestbredden

En palestinsk mann kaster steing på et israelsk militærkjøretøy under militæroperasjonen i Nablus torsdag. Tre palestinere ble drept. Foto: Majdi Mohammed / AP / NTB

NTB

Tre palestinske menn ble torsdag drept i en israelsk militæroperasjon i Nablus på Vestbredden. De var mistenkt for drapet på en kvinne og hennes to døtre.

De israelske soldatene rykket inn i sentrum av Nablus' gamleby mens byen var i ferd med å våkne til liv. Militærraidet var rettet mot huset der de tre mennene oppholdt seg, og alle tre ble drept i det militæret sier var en skuddveksling.

Israelske myndigheter anklager alle tre for å ha stått bak angrepet mot en bil i Jordandalen på den okkuperte Vestbredden den 7. april. Britisk-israelske Lucy Dee og hennes to døtre på 20 og 16 år ble drept. De tre bodde i en israelsk bosetting like ved.

Hamas har i en uttalelse identifisert de tre drepte mennene og bekreftet at alle var medlemmer av gruppen. Hamas tar ansvaret for angrepet på Dee og døtrene.

Soldat drepte kvinne

I en annen hendelse torsdag ble en 26 år gammel palestinsk kvinne skutt og drept av en 20-årig israelsk soldat etter at hun ifølge det israelske militæret angrep ham med en kniv og påførte ham lettere skader. Kvinnen ble drept ved byen Hawara sør for Nablus.

I Nablus ble huset der de tre palestinerne befant seg, fullstendig rasert av granater som ble skutt gjennom taket på bygningen. Byen er den nest største på Vestbredden og har det siste året blitt utsatt for en seire israelske militæroperasjoner. De blir sjelden gjennomført i dagslys, slik tilfellet var torsdag.

Vekket av militærkjøretøy

Manal Abu Safiyeh, en 57 år gammel kvinne, sier hun ble vekket av at israelske militærkjøretøyer dundret gjennom byen ved 07-tiden. Kort tid etter hørte hun en kraftig eksplosjon i nabohuset. Hun sier også at hun ikke visste så mye om naboene bortsett fra at en av de drepte, Ibrahim Jabr, hadde kreft.

– Så mange menn fra denne byen er blitt drept. Vi er blitt vant til disse raidene. Det er historien om livet i Nablus, sier en mann som kun vil oppgi fornavnet sitt, Kareem, i frykt for represalier.

Han sier han er sikker på at han så israelske spesialsoldater i en smal bakgate før huset ble sprengt, og at han skyndte seg hjem for å søke tilflukt.

Stadige israelske raid

Israel har i nesten et år gjennomført militæroperasjoner mot palestinske landsbyer og byer nesten hver eneste natt. Opptrappingen kom etter at flere sivile israelere ble drept av palestinere i israelske byer.

Palestinerne opplever de israelske operasjonene som enda en forsterkning av den 56 år lange okkupasjonen av områder som har vært ment å utgjøre en selvstendig palestinsk stat. Drømmen er blitt stadig fjernere på grunn av de mange israelske bosetningene, som er ulovlige i henhold til folkeretten.

Siden militæroperasjonene startet for snart et år siden, har om lag 250 palestinere blitt drept, mens nesten 50 personer er blitt drept i palestinske angrep i den samme perioden.