Volvo Cars sier opp 1300 ansatte i Sverige

NTB

Tross store overskudd og inntektsløft i første kvartal har den svenske bilprodusenten Volvo Cars besluttet å si opp 1300 ansatte i Sverige.

Det tilsvarer 6 prosent av staben. Av disse er 1100 ansatt i Volvo Personvagnar, og ytterligere 200 ansatt i andre virksomhetsområder rundt om i Sverige. Kuttene gjøres i administrative stillinger, ikke i produksjonen.

– Økonomisk motvind, økte råvarepriser og økt konkurranse kommer trolig til å fortsette å utfordre vår industri i ennå en tid, sier selskapets administrerende direktør Jim Rowan i en pressemelding torsdag.

De neste månedene skal selskapet også kutte kostnadene globalt, men hvem og hva som blir berørt, er ennå ikke avgjort.

Beskjeden om nedskjæringene kommer bare en drøy uke etter at selskapet la fram et kvartalsresultat som knuste markedets forventninger. Det viste et driftsresultat på drøyt fem milliarder svenske kroner og et kraftig inntektsløft i årets tre første måneder.

Selskapet mener likevel at det må kutte kostnadene enda mer for å få en mer «effektiv og holdbar kostnadsbase».

En utfordring for dagens bilprodusenter er stigende utgifter til materiell som for eksempel halvledere og litium, som brukes til batteriutvikling i elektriske biler.