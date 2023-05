Opp til jury å avgjøre om Ed Sheeran plagierte Marvin Gaye

Den britiske popstjernen Ed Sheeran har den siste uken forsvart seg i en domstol i New York mot plagiatanklager. Foto: John Minchillo / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Den britiske popartisten Ed Sheeran er anklaget for å ha plagiert Marvin Gaye-klassikeren «Let's Get It On». Det er nå opp til en jury i New York å avgjøre.