Etter mer enn 70 år som kronprins får kong Charles omsider kronen på hodet

NTB

Det tok nesten 74 år før kong Charles fikk oppgavene han har blitt forberedt på hele livet. Nå overrasker det mange hvor fort han gjør rollen til sin.

Han ble konge i samme øyeblikk som hans mor, dronning Elizabeth, døde. Etter seks måneder på tronen har han rukket å både etablere seg i folks bevissthet som monark, og i tillegg gjøre endringer i tråd med egen, personlig overbevisning.

Kongehistoriker Robert Lacey sier folk omtaler ham som «prince Charles», men at de fleste er overrasket over hvor raskt den prinsen er blitt en konge.

– Han er faktisk blitt en monark raskere enn folk hadde ventet, sier Lacey, som blant annet har vært historisk konsulent for Netflix-serien «The Crown».

Tar grep

Kjent for å være åpen for ulike livssyn og trosretninger har kongen allerede møtt trosledere over hele landet. Han har tatt grep for å ordne opp i kongelige boliger, reist på sitt første statsbesøk – til Tyskland – og vært vert for statsbesøk til Storbritannia fra Sør-Afrika.

Etter at The Guardian skrev at monarkiet i 270 år kunne knyttes til slaveri, sa den nye kongen at han «tar saken på alvor».

Charles fulgte opp med å gi forskere tilgang til den kongelige samlingen og arkivene, slik at de kan bringe på det rene hvilke bånd monarkiet har hatt til slavehandelen.

Offentligheten ser nå en ny type monark, innstilt på å gjøre kongehuset åpnere og relevant i en moderne, multikulturell nasjon. Dronning Elizabeth møtte i sine 70 år på tronen kritikk med taushet.

Kong Charles viser også følelser på en helt annen måte enn moren, som var kjent for stoisk ro og kontroll. Ekspertene sier det gjør ham menneskelig at han kjempet mot tårene da han talte etter morens død, eller da han hadde et lite miniraseriutbrudd da en penn lekket blekk på ham mens han signerte en bok i Nord-Irland.

Folk fikk seg en god latter, og kongen har nå alltid med seg sin egen penn, sånn i tilfelle.

Ukjente evner

Under statsbesøket i Tyskland imponerte og overrasket kongen både briter og tyskere da han byttet mellom engelsk og tysk i talen til den tyske nasjonalforsamlingen Bundestag. Hvem ante vel at han snakket tysk?

Prinsen av Wales har vært latterliggjort, ansett som grå og stiv, men nå påpekes det at den ekte personligheten hans pipler fram. Samtidig øker interessen blant folk for å bli bedre kjent med kongens sterke og svake sider, sier Lacey.

En annen kongehistoriker og forfatter, Hugo Vickers, mistenker at kong Charles føler på at han har litt dårlig tid, særlig om han skal rekke over alt han ønsker å tilføre kongehuset.

Attpåtil skal han ta seg store spørsmål knyttet til religion, militære og politikk, i tillegg til daglig drift av de kongelige husholdningene og ikke minst: forhandle i familiefeidene.

– Det er mye å påta seg i den alderen, sier Vickers.

Han sammenligner det med å bli utnevnt til styreformann i et globalt konsern i en alder der de fleste ville være pensjonister for lengst. Det kan bli litt mye, men samtidig har han mye erfaring og trening. Den fordelen hadde ikke moren hans, da hun ble dronning bare 25 år gammel.

Formet til konge

Dronning Elizabeth hadde, som alle monarker før henne, privat undervisning hjemme. Hun valgte imidlertid å sende av gårde sønnen til Hill House School i London, bare 8 år gammel og sjenert. Hensikten skal ha vært å lære verden utenfor slottet å kjenne.

Kong Charles har også en grad i historie fra University of Cambridge og tilbrakte seks år i den kongelige britiske marinen før han konsentrerte seg mest om pliktene sine som arving til tronen.

Som prins av Wales grunnla han veldedige organisasjoner. Forut for sin tid var han talsmann for bærekraft og miljøvern, og startet et økologisk matselskap og drev med byplanlegging.

Samtidig hisset han også på seg flere da han drev lobbyvirksomhet mot statsråder og uttalte seg mot prosjekter han mente truet Storbritannias historiske arkitektur. Det falt ikke i god jord at han som kongelig, med nedarvet stilling, blandet seg aktivt inn i politikk.

Som prins tok Charles private grep, som å fjerne den kontroversielle matvaren gåselever fra egen meny. Nå fjernes foie gras også som rett og ingrediens fra Buckingham Palace og andre kongelige residenser.

Så var det familiebråket

Den største kontroversen i Charles' liv skulle uansett bli ekteskapet med prinsesse Diana, som havarerte midt i historier om utroskap med overklassekvinnen Camilla Parker Bowles.

Det satt langt inne for både folket og daværende dronning å akseptere at den fraskilte kvinnen skulle innlemmes i kongelige kretser.

Mange husker nok ennå godt Charles' forlovelsesintervju med Diana Spencer. På spørsmål om de var forelsket, svarte Charles «hva nå enn ’forelsket’ betyr». I en rekke avsløringer senere kom det fram at det alltid var en annen kvinne i livet hans, Camilla Parker Bowles.

Charles innrømmet utroskap, og båndopptak av intime samtaler mellom Charles og Camilla lekket ut, inkludert det der han sammenligner seg selv med en tampong.

Folket tok helt klart prinsesse Dianas side i konflikten. Over tid har likevel Camillas veldedighetsarbeid, hennes sans for humor og jordnære stil bidratt til at hun er gått fra å være en «home wrecker» via hertuginne til nå å bli kronet til dronning.

Harry-anklager

Samtidig må de to ennå takle kritikk og anklager fra prins Harry.

Senest i boka «I skyggen» hevder Harry at faren forholdt seg kald og fjern mot ham da han mistet moren Diana. Det antydes at lite flatterende og usanne historier om Harry ble lekket av kongehuset til mediene. Det skal ha blitt gjort i bytte mot positiv omtale av andre i familien.

Harry beskylder også kongefamilien for å gjøre for lite for å inkludere hans kone, Meghan.

Tross striden har Kong Charles invitert Harry til kroningen, og sønnen kommer. Lacey påpeker at kong Charles har ridd av mang en storm.

– Han er elsket til tross for problemene han har vært gjennom. Han er elsket for sine svake så vel som for sine sterke sider, sier historikeren.