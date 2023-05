Zelenskyj avviser at Ukraina angrep Putin i Kreml

Russland anklager Ukraina for å ha angrepet Kreml med droner. Ukraina nekter for å ha noe med angrepet å gjøre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser at landet står bak det angivelige droneangrepet mot Kreml. Russland kaller det et attentatforsøk mot president Vladimir Putin.

Zelenskyj ble av pressen i Helsingfors, der han onsdag møtte ledere fra de nordiske landene, bedt om å kommentere det påståtte droneangrepet.

– Vi angriper ikke Putin eller Moskva. Vi slåss på vårt eget territorium. Vi har ikke nok våpen som det er. Vi kan ikke bruke de der, sa Zelenskyj.

Russland hevder Ukraina forsøkte å gjennomføre et droneangrep mot Kreml i Moskva natt til onsdag.

– En slik handling ville provosert Russland

De kaller det et attentatforsøk mot president Vladimir Putin. Dronene skal ha blitt stanset av russisk luftforsvar. Det skal ikke ha vært noen materielle skader eller personskader, men noen vrakrester skal ha falt i Kreml.

– En slik handling ville provosert Russland til å foreta mer radikale handlinger og rettferdiggjøre enorme angrep mot ukrainske byer, sivilbefolkning og infrastruktur, sa Zelenskyjs rådgiver Mykhajlo Podoljak tidligere.

Han la til at et angrep mot Kreml ikke vil endre noe på slagmarken. Podoljak mener også Russland kan ha gjennomført angrepet selv, som et såkalt falskt flagg-angrep.

Medvedev: Zelenskyj må elimineres

Dimitrj Medvedev og Russlands president Vladimir Putin.

Kreml er et gammelt festningskompleks i sentrum av Moskva. Det har tradisjonelt vært sete for Russlands styresmakter og herskere, og Putin har sin hovedresidens og kontor i festningen.

Dmitrij Medvedev, som er tidligere president og nåværende nestleder i Russlands nasjonale sikkerhetsråd, sier at Moskva etter angrepet ikke har noe annet valg enn å «eliminere» Zelenskyj og hans «klikk» i Kyiv.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin har kunngjort et forbud mot droner i byen. Lederen for den russiske Statsdumaen uttaler at Russland må bruke «våpen som kan stoppe og ødelegge Kyivs terroristregime».

USAs utenriksminister Antony Blinken sier ifølge AFP at USA verken kan bekrefte eller avkrefte Russlands påstander. Samtidig legger han til at alle påstander fra Kreml bør tas med en stor bøsse med salt.

Det sirkulerer videoer i sosiale medier i Russland som viser røyk over Kreml fra i natt, og en eksplosjon over Kreml. Videoen ble lagt ut på en gruppe for beboere i et nabolag nær Kreml. Innbyggere i området meldte om smell i 2.30-tiden lokal tid.

Skal ikke ha vært til stede



– Kreml anser disse handlingene som en planlagt terrorhandling og et attentatforsøk mot presidenten kort tid før militærparaden på seiersdagen 9. mai, skriver nyhetsbyrået RIA.

De legger til at Russland anser at de har rett til å svare på angrepet «hvor og når de synes det passer». 9. mai-paraden, som markerer dagen Nazi-Tyskland overga seg i 1945, skal gå som vanlig, forsikrer russiske myndigheter.

Putin selv skal ikke ha vært i Kreml natt til onsdag og jobber fra en av sine andre residenser.

Symbolverdi



Volodymyr Zelenskyj. Arkivfoto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Luftkrigsekspert Lars Peder Haga kaller det påståtte angrepet oppsiktsvekkende.

– Av alle angrep på mål inne i Russland må dette være det med størst symbolverdi, sier Haga til NTB. Han er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen.

Han påpeker at kuppelen som blir truffet i en video som angivelig viser angrepet, tilhører det som formelt er Putins arbeidsresidens i Moskva.

Uklart hvem som står bak

– Det er jevnt og stadig blitt sagt at Russland vil bruke slike angrep som påskudd til et større angrep mot sivile, Ukraina hevder det igjen nå. Hvordan kan vi tolke det og er det sannsynlig?

– Det er ikke umulig. Men jeg synes dette angrepet – som får Putin til å se sårbar ut, ikke helt passer til en slik provokasjon, svarer Haga.

Luftkrigseksperten mener samtidig at dronen trolig ikke kommer fra Ukraina, og at det er vanskelig å se at Ukraina vil tjene mye på et slikt angrep.

– Min vurdering er at Russland har mer å vinne på dette angrepet enn Ukraina, sier professor Tormod Heier ved Stabsskolen. Han peker på at Ukraina skal være i ferd med å starte en motoffensiv i Donbas.

– Og da vil det være veldig uklokt å legge seg ut med landets viktigste allierte, USA – det eneste landet som kan sikre ukrainsk overlevelse i krigen. Ukrainerne vet veldig godt at det ikke er i amerikansk interesse å eskalere krigen utover ukrainsk territorium, sier Heier.

Samtidig vil Kreml kunne bevise at moderlandet er et mål for Ukraina og Vesten, og vise handlekraft ved å uskadeliggjøre de angivelige angrepene, mener Heier.