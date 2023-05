Flyalarmen går i deler av Ukraina

Su-27 jagerfly er blant kampflyene Putin bruker i terrorbombingen av Ukraina. Les mer Lukk

NTB

Flyalarmen går i Kyiv og flere andre deler av Ukraina onsdag ettermiddag, kort tid etter at Russland anklaget landet for et droneangrep mot Moskva.