Drivstofflager i brann nær Krim-halvøya

NTB

Et drivstofflager i en russisk landsby nær den russiskokkuperte Krim-halvøya begynte å brenne natt til onsdag, opplyser lokale myndigheter.

– En tank med petroleumsprodukter tok fyr i landsbyen Volna i Temrjuskij-distriktet. Brannen har fått høyeste alvorlighetsgrad, sier guvernør Venjamin Kondratjev på Telegram.

Han sier ingenting om årsaken til brannen, men opplyser at det ikke er meldt at mennesker er skadd eller drept. Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass skyldtes brannen en dronekollisjon.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Volna ligger like ved den russiske siden av broen over Kertsj-stredet som forbinder Russland med den okkuperte Krim-halvøya. I oktober i fjor ble broen delvis ødelagt i en kraftig eksplosjon som russiske myndigheter anklaget Ukraina for å stå bak. Ukrainske myndigheter nekter for at de sto bak.

