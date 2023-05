FN-sjefen: Pressefriheten er under angrep

FN-sjef António Guterres er urolig for fremtiden for journalister og pressefriheten i verden. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB

Pressefriheten er under angrep i alle verdenshjørner, sa FN-sjef António Guterres. Han fordømmer angrepene på journalister og spredningen av desinformasjon.

– All vår frihet er avhengig av pressefrihet. Det er grunnlaget for demokrati og rettferdighet, og det er menneskerettighetenes livsnerve, sa Guterres i en tale tirsdag, dagen før pressefrihetens dag 3. mai.

Han mener at pressefriheten er under angrep i hele verden og advarte om angrep mot journalister.

– De blir rutinemessig trakassert, skremt, pågrepet og fengslet. For ikke å snakke om dem som blir drept, sa Guterres.

Ifølge Reporters Without Borders ble 55 journalister og fire mediearbeidere drept på jobb i fjor.

Guterres er urolig for utviklingen av spredningen av usanne nyheter.

– Sannheten er truet av desinformasjon og hatytringer og forsøk på å fjerne skillet mellom fakta og fiksjon, mellom vitenskap og konspirasjon, sa han.

FN-sjefen beklaget også for at store deler av mediebransjen hviler i hendene på noen få svært mektige aktører, og at det har ført til en kollaps av den frie pressen.