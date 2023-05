Juntaen i Myanmar benåder over 2.000 fanger

NTB

Militærjuntaen i Myanmar har benådet 2.153 fanger, opplyser juntaen onsdag. Fangene ble fengslet etter en lov som forbyr kritikk mot militærjuntaen.

Loven har en strafferamme på tre års fengsel og har blitt mye brukt for å slå ned på kritikere av juntaen etter at den tok makten i landet i februar 2021.

Årsaken til at juntaen nå benåder fangene er humanitære grunner og folkets «fredelige sinn», heter det i en uttalelse.

De som begår lignende lovbrudd på nytt, må sone resten av straffen med en tilleggsstraff, heter det videre.

I april benådet militærjuntaen 3.113 fanger, blant dem 98 utlendinger. Det skjedde i anledning den tradisjonelle nyttårsfeiringen.

Mer enn 21.000 mennesker er blitt pågrepet etter at juntaen kastet Aung San Suu Kyis regjering for over to år siden og uroen i landet økte, ifølge en lokal overvåkingsgruppe.