Sør-Sudan: Generalene i Sudan er i prinsippet enige om en ny våpenhvile

Lyden av skuddsalver, kampfly og luftvern kan fortsatt høres i Sudans hovedstad Khartoum, til tross for våpenhvilen som er inngått. Foto: AP / NTB

NTB

Hærsjefen i Sudan og lederen for den paramilitære gruppa RSF er i prinsippet enige om en sju dager lang våpenhvile, ifølge Sør-Sudans utenriksdepartement.

Våpenhvilen skal etter planen vare fra 4. til 11. mai, heter det i meldingen som nyhetsbyrået Reuters har viderebrakt tirsdag ettermiddag. Enigheten er foreløpig ikke bekreftet av de krigførende partene.

Harde kamper har rast siden 15. april mellom de den sudanske militærjuntaens tidligere allierte – regjeringshæren og RSF-militsen. Hæren ledes av forsvarssjef Abdel Fattah al-Burhan, RSF av opprørsgeneralen Mohamed Hamdan Dagalo.

– Viktig med lengre våpenhvile

De har inngått flere kortere våpenhviler de siste ukene, men kampene har fortsatt i hovedstaden Khartoum og andre steder i Sudan.

Sør-Sudans president Salva Kiir understreker ifølge uttalelsen viktigheten av en lengre våpenhvile. Ifølge det sørsudanske utenriksdepartementet har begge parter blitt enige om å utnevne representanter til samtaler.

Sør-Sudan har tilbudt seg å mekle i konflikten i nabolandet og er nevnt som ett av landene som kan være vertskap for Sudan-forhandlinger.

Generalene med på forhandlinger

FNs spesialutsending til Sudan, Volker Perthes, sa sent mandag kveld at de to rivaliserende generalene har gått med på nye forhandlinger, men det er ikke kjent når disse vil finne sted.

Perthes sa at representanter for de to trolig møtes i Sør-Sudan eller Saudi-Arabia, men dette er ikke bekreftet.

Minst 550 mennesker er drept og rundt 4.900 er ifølge Sudans helsedepartement såret i kampene. Konflikten har skapt en humanitær krise der rundt 10.000 mennesker er tvunget på flukt.