Palestinske myndigheter: Enighet med Israel om våpenhvile i Gaza

NTB

Israel og palestinske væpnede grupper i Gaza er enige om en våpenhvile fra onsdag morgen, ifølge palestinske myndigheter. Det skjer etter flere angrep tirsdag.

Tidligere onsdag sa Hamas-leder Ismail Haniyeh at han var i samtaler med Egypt og Qatar for å få fred på Gazastripen etter at situasjonen mellom israelerne og palestinerne tilspisset seg tirsdag. Israel bombet Gaza etter at militante palestinere avfyrte minst 30 raketter, ifølge hæren.

De palestinske rakettene ble avfyrt etter at et fremtredende medlem av den væpnede gruppen Islamsk hellig krig tirsdag døde i israelsk fangenskap etter en nesten tre måneder lang sultestreik.

Flere angrep

Minst tre utenlandske arbeidere ble såret på en byggeplass i Sderot sør i Israel under rakettangrepene, én av dem alvorlig, ifølge helsepersonell. Israelere ble bedt om å holde seg inne og i nærheten av bomberom.

Israelske stridsvogner angrep stillinger på Gazastripen i løpet av dagen. Sent tirsdag kveld bekreftet den israelske hæren at den er i gang med å angripe Gazastripen fra lufta. Øyevitner i den palestinske enklaven forteller om kraftige eksplosjoner mens israelske fly var synlige i lufta.

Hamas-tilknyttede medier melder at angrepene har rammet to steder i Gaza by.

Døde etter sultestreik

Palestinske Khader Adnan døde tirsdag i et israelsk fengsel. 45-åringen ble funnet livløs i cellen sin tirsdag morgen etter en 87 dager lang sultestreik.

Adnan satt innesperret uten dom. Han var medlem av gruppen Islamsk hellig krig, og Israel anklaget ham for å støtte terrorisme.

Den israelske hæren mener ifølge nyhetsbyrået APs kilde at Islamsk hellig krig avfyrte rakettene mot Israel, men at Hamas, som styrer Gazastripen, var klar over det.