Krigen i Ukraina: Sperrer soldater inne i hull i bakken

Russland har innført strenge tiltak for å få bukt med disiplinen.

Det russiske militæret benytter seg av improviserte fengsler for å få bukt med dårlig disiplin, skriver Newsweek. De siste månedene har det russiske militæret brukt fengsler som kalles «zindaner» for å straffe regelbrytere, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

«Zindaner» er hull i bakken, dekket med et metallgitter, og brukes for å straffe soldater som er beruset eller som ønsker å slutte i militæret.

Ifølge Newsweek var «zindaner» sist i bruk under tsaren i det russiske imperiet.

Markant endring

Russland har tatt i bruk improviserte fengsler som disiplinærtiltak. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

Siden Russland invaderte Ukraina har det vært rapportert om problemer med disiplin og moral blant russiske styrker.

I høst 2022 tok imidlertid general Gerasimov kontroll over de russiske militære operasjonene i Ukraina og innførte flere strenge tiltak for å bedre disiplinen. Tiltakene står i sterk kontrast til disiplinen som ble benyttet i begynnelsen av konflikten, sier det britiske forsvarsdepartementet.

Fire uker

Dette bildet, spredd i sosiale medier, skal vise en russisk soldat som blir holdt i en såkalt zidan. Les mer Lukk

En russisk soldat hevder at han har ble holdt fanget i en «zindan» i over fire uker etter å ha blitt tatt for å drikke alkohol sammen med sine medsoldater, skriver Business Insider.

Soldaten fortalte at han ble slått før han ble kastet ned i et 10 meter dyp grop, «Jeg blir holdt fanget av russere. Jeg er russer, jeg kom som frivillig», sa soldaten i en video som han filmet fra zindanen han ble holdt fanget i.

Soldaten ba om hjelp fra det russiske forsvarsdepartementet og anklaget sin befalshavende offiser for korrupsjon.