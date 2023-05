Sjojgu: Russland trapper opp våpenproduksjonen

NTB

Forsyninger av våpen og ammunisjon er nøkkelen til suksess i Ukraina, ifølge forsvarsminister Sergej Sjojgu, som sier Russland nå trapper opp produksjonen.

De russiske styrkenes suksess på slagmarken er i stor grad avhengig av løpende påfyll av våpen og annet militært utstyr, sier Sjojgu.

Ifølge ham har de russiske styrkene nok våpen og ammunisjon til å dekke behovet i Ukraina i inneværende år, men russiske rakettprodusenter er bedt om å doble produksjonen. Også den øvrige delen av russisk våpenindustri har fått beskjed om å øke produksjonstakten.

Lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, hevdet mandag at hans leiesoldater trenger 300 tonn med artilleriammunisjon daglig i Ukraina, men at det russiske forsvarsdepartementet bare bidrar med en tredel. Sjojgu har ikke kommentert dette.

– Landets ledelse har bedt forsvarsindustrien om i løpet av kort tid å øke tempoet og produksjonsvolumet, sier han.