Kina hindrer stadig flere i å reise ut av landet

Kinas president Xi Jinping anklages for å føre en politikk som gir myndighetene stadig større kontroll over folks liv, også når det gjelder utenlandsreiser. Foto: Jack Taylor / AP / NTB

NTB

Kina har under president Xi Jinping innført en mer restriktiv utreisepolitikk. Stadig flere kinesere nektes å forlate landet, ifølge en menneskerettsgruppe.

Siden 2018 har Kina vedtatt fem nye lover eller lovendringer som gir myndighetene større makt til å ilegge såkalte utreiseforbud, skriver menneskerettsgruppen Safeguard Defenders i en ny rapport tirsdag.

Blant annet peker den på at det fra 2016 til 2020 skjedde en åttedobling i antall saker som omhandlet utreiseforbud og som ble nevnt i databasen til kinesisk høyesterett.

– Utreiseforbud er blitt ett av mange verktøy som det kinesiske kommunistpartiet bruker som ledd i en bredere innsats for å skjerpe kontrollen over alle deler av folks liv. Mange er ikke klar over at de er ilagt utreiseforbud før de forsøker å forlate landet, skriver gruppen.