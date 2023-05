Catalonia skal gasse i hjel 250.000 kaniner

To år med pandemi, sammen med flere år med tørke, har ført til et skikkelig kanin-problem for sen spanske regionen Catalonia. Nå har lokale myndigheter åpnet for at man kan ta livet av 250.000 hybrid-kaniner for å hindre at de går løs på avlingene. Kaninen på bildet holder til i Toronto i Canada, og er dermed ikke i fare.

Tilstanden nord i Spania omtales som kritisk og desperat. Ikke bare trues avlingene av en kvelende tørke etter en knusktørr vinter. Pandemien førte til en epidemi av ville kaniner, som nå må bøte med livet, i et desperat håp om å redde avlingene.

– Vi står overfor en plage vi aldri tidligere har opplevd med «hybridkaniner». De er en blanding av ville og tamme kaniner, som er større, mer glupske og har større evne til å formere seg, sier en representant for jordbruks– og buskaporganisasjonen COAG til avisen La Vanguardia gjengitt av svenske Aftonbladet.

Til CNN sier Samuel Reyes at tørken regionen nå er under, er den verste på over 100 år. I mars opplevde Spania kun 36 prosent av den gjennomsnittlige månedlige nedbøren. Mars måned var dermed den nest tørreste siden årtusenskiftet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Vannreservoaret Sau i Catalonia var i mars på et rekordlavt nivå med kun ni prosent av kapasiteten. Det første til at lokale myndigheter fjernet fisk fra vannet for å hindre at de ville dø av asfyksi. Les mer Lukk

Går løs på åkrene

Temperaturene er nærmere standarden for juli enn mars. Forrige torsdag rapporterte byen Córdoba 38,8 grader, ny temperaturrekord for april.

– Om vi får et nytt år som som i fjor, vil ikke vinstokkene overleve, advarer Juan Samboda til The Guardian. Han er medlem av gruppen Pagesos o conills, som betyr «bønder eller kaniner». For når regnvannet uteblir har kaninene ikke noe gress å spise, da går de etter oppvoksende vinstokker, korn, oliven, mais og urter.

To år med pandemi gjorde at det ble svært begrenset jakt på kaniner. Nå har populasjonen mangedoblet seg.

– Hunnene kan få syv eller åtte avkom hver halvannen måned, advarer Alex Foix, en vinbonde i byen Verdú til The Guardian.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

En vingård rammet av tørke i Ronda lengre sør i Spania. Bildet er tatt 26. april. Les mer Lukk

Har fått tommel opp for gassing

Nå har de lokale myndighetene i den autonome regionen Catalonia også innsett problemet og har vedtatt at 250.000 kaniner kan gasses i hjel med innen september. De har godkjent at man kan bruke aluminiumsfosfat til å frigjøre fosfin-gass i kaninhull for å avlive kaninene.

I tillegg er det innført en rekke restriksjoner på vannbruken, for å sikre at reservoarene har nok vann til både befolkningen og jordbruket.