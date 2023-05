Kadyrov ønsker sin egen «Wagner-gruppe» – åpner for internasjonale oppdrag

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov avslører i et intervju at han vurderer å opprette sin egen private hær som kan kjempe hvor som helst i verden.

I et intervju med det Kreml-kontrollerte mediet Ria Novosti sier Kadyrov at han ønsker å opprette en privat hær «for å beskytte undertrykte folk fra de såkalte demokratiske landene».

– I det siste har jeg tenkt mer på å opprette en god hær som kan flytte fra stat til stat og beskytte folk fra landene som kaller seg selv de mest demokratiske, sier Kadyrov til Ria Novosti.

Sitatet er et åpenbart stikk mot vestlige land som har støttet Ukraina militært etter at Russlands angrepskrig startet 24. februar i fjor.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

I intervjuet, som er gjengitt av uavhengige The Moscow Times, sier den nære Putin-støttespilleren at han ønsker å rekruttere spesialister fra hele verden, som «skal være patrioter som er klare for å gi livet sitt, ikke for pengenes skyld, men for ordens skyld».

Vil konkurrere med «sin bror» Prigozjin

Kadyrov har også tidligere snakket om tanken om å opprette et privat militærselskap. Han har tidligere skrytt av effektiviteten til Wagner-gruppen, leiesoldatgruppen eid av Jevgenij Prigozjin og hevdet at han en dag ville konkurrere mot «sin kjære bror» Prigozjin.

Både Kadyrov og Prigozjin har flere ganger kritisert de regulære russiske styrkenes toppledelse, selv om Kadyrov, ifølge Moscow Times, har holdt en noe lavere tone, etter at Prigozjin røk i tottene på militærtoppene tidligere i år.

Se video: På innsiden av Bakhmut: Ukrainske soldater holder stand mot russiske styrker

Your browser doesn't support HTML5 video. På innsiden av Bakhmut: Ukrainske soldater holder stand mot russiske styrker Les mer Lukk

Wagner ber om mer ammunisjon

Senest mandag sa Prigozjin at hans krigere trenger rundt 300 tonn med artillerigranater om dagen til krigføringen i Bakhmut. De får bare en tredel av dette, hevder Prigozjin.

– 300 tonn om dagen er ti lastekonteinere – ikke mye i det hele tatt, sier Prigozjin på Telegram.