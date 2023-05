Manusforfattere i Hollywood går ut i streik

Manusforfattere i Hollywood vil ha høyere lønn og krever endringer i bransjen etter at strømmetjenestene har blitt såpass store. Fra tirsdag går de ut i streik. Arkivfoto: Reed Saxon / AP / NTB

NTB

Manusforfattere til TV-serier og filmer går tirsdag ut i streik etter at fagforeningen Writers Guild of America (WGA) ikke kom til enighet med motparten mandag.

Alle styremedlemmene i WGA stemte for streiken. De var i forhandlinger med produsentene i Association of Motion Picture and Television Producers.

I motsetning til i flere andre amerikanske sektorer står fagforeningene sterkt i filmbransjen.

Streiken vil blant annet føre til stans i sendingene til store talkshows som «The Tonight Show with Jimmy Fallon» og «Saturday Night Live», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Manusforfatterne krever høyere lønn og en endring av praksisen i bransjen. Det skyldes ifølge dem at strømmetjenestene får stadig større fotfeste.