Matprisene faller på verdensmarkedet – men ikke for folk flest

Kunder handler i den store markedshallen i Budapest. I mars hadde matvareprisene steget med 45 prosent sammenlignet med nivået ett år tidligere. Foto: Denes Erdos / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Over hele verden må familier legge om kostholdet og spare for å klare de høye matprisene. Det til tross for at markedsprisen på viktige matvarer har falt.