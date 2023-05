Presset øker for å heve gjeldstaket i USA

USAs finansminister Janet Yellen sier at gjeldstaket må heves innen 1. juni for å unngå mislighold. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB

Gjeldstaket må heves innen 1. juni for å unngå mislighold, ifølge USAs finansminister Janet Yellen. Biden har innkalt kongresslederne for å diskutere saken.

Yellen har tidligere advart om resesjon og en global finanskrise dersom Kongressen ikke vedtar å heve gjeldstaket, og at USA dermed misligholder gjelden.

Det nye anslaget kommer kort tid etter at republikanerne i Representantenes hus gikk sammen for å kreve en byttehandel. For at de skal gå med på å stemme for å heve gjeldstaket, vil de ha noe igjen.

Etter Yellens advarsler mandag ringte president Joe Biden alle de fire kongresslederne og inviterte dem til et møte i Det hvite hus 9. mai. I møtet er det ventet at Biden vil presse på for at Kongressen skal vise handlekraft uten å kreve betingelser, samt diskutere neste års budsjett.

Krever byttehandel

Biden og kongresslederen, republikaneren Kevin McCarthy, er uenige når det gjelder heving av gjeldstaket. Presidenten har bedt om en økning av gjeldstaket på 31.400 milliarder dollar, mens McCarthy krever kutt i utgiftene i gjengjeld.

– Det ligger et forslag på bordet som vil fjerne faren for mislighold, sa Kevin McCarthy etter Biden innkalte til møte.

I forrige uke vedtok republikanerne et forslag der de krever kutt i underskuddsbesparelser de neste ti årene. Hvis de får gjennomslag for det, er de villige til å stemme for å øke gjeldsgrensen på 1.500 milliarder dollar fram til 31. mars neste år.

Vurderer toårig løsning

I demokratenes leir er stemningen en helt annen. Etter Yellens advarsel om den amerikanske gjelden mandag, sa demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, at han vil fremskyve prosessen for å vurdere å heve gjeldstaket for de to neste årene.

I en tale til småbedriftseiere sa Biden at republikanernes lovforslag er et forsøk på å presse ut forbrukskutt fra regjeringen, noe som vil føre til fare for mislighold.

– Vi betaler regningene våre, og vi bør gjøre de uten hensynsløs gisseltaking fra noen av Trumps støttespillere i Kongressen, sa han.