FN: Sudans rivaliserende generaler har gått med på forhandlinger

NTB

Sudans rivaliserende generaler har gått med på forhandlinger, men det er ikke kjent når og hvor de vil finne sted, opplyser FNs spesialutsending Volker Perthes.

Regjeringshæren under ledelse av forsvarssjef Abdel Fattah al-Burhan og deres tidligere allierte i RSF-militsen under ledelse av opprørsgeneralen Mohamed Hamdan Dagalo har i over to uker kjempet om makten i Sudan.

Kampene har krevd hundrevis av liv og fortsetter til tross for at det på papiret er oppnådd enighet om en våpenhvile.

Ifølge Perthes har de to generalene nå gått med på nye forhandlinger, noe han håper kan bidra til «en stabil og pålitelig» våpenhvile.

Det er ikke kjent når og hvor forhandlingene skal finne sted, men FNs spesialutsending sier at det kan skje enten i Saudi-Arabia eller Sør-Sudan.