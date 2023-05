Attentat mot riksadvokaten i Bulgaria

NTB

Bulgarias riksadvokat slapp mandag uskadd fra et attentat da en veibombe eksploderte i det bilkortesjen hans passerte.

Riksadvokat Ivan Geshev og familien var på vei til Sofia da veibomben eksploderte idet følgets pansrede biler passerte nær landsbyen Samokov, rundt 50 kilometer sør for hovedstaden.

– Han var gjenstand for et drapsforsøk, ikke bare et forsøk på å skremme, sier assisterende riksadvokat Borislav Sarafov.

Sprengladningen var ifølge ham fylt med små metallkuler, og bare flaks hindret at noen kom til skade.

– Det var helt åpenbart et profesjonelt angrep, sier Sarafov.

Geshev er en kontroversiell skikkelse i Bulgaria og har vært gjenstand for protester fra dem som anklager ham for å beskytte korrupte maktpersoner.