110 døde funnet på eiendommen til pastor i Kenya

NTB

Levningene av til sammen 110 mennesker er hittil funnet på eiendommen til en kenyansk pastor. Han skal ha oppfordret sine følgere til å sulte seg til døde.

Kraftig regn har de siste tre dagene forsinket arbeidet med å gjennomsøke området i Shakahola-skogen utenfor kystbyen Malindi sør i Kenya, og det utelukkes ikke at flere lik kan være gravlagt på eiendommen.

Ifølge Kenyas Røde Kors er 213 mennesker meldt savnet etter at saken ble kjent.

Ifølge innenriksdepartementet i Kenya er det de siste to dagene også funnet 44 mennesker i live på pastorens over 200.000 mål store eiendom, men åtte av dem døde kort tid etter.

Håpet er at de overlevende kan bidra til å gi svar på hva som har skjedd.

Sult og kvelning

President William Ruto har varslet opprettelse av en granskingskommisjon, og rettsmedisinere var mandag i gang med å obdusere noen av ofrene som er funnet.

Ifølge patologen Johansen Oduor er en kvinne og ni barn i alderen 1,5 til 10 år hittil obdusert

– De fleste av dem bar preg av å ha sultet. De hadde ikke mat i magen, sier han.

– To viste også tegn til kvelning, la han til.

Overga seg

Pastor Paul Mackenzie, som leder den kristne sekten Good News International Church, overga seg til politiet i mars etter at to barn av sektmedlemmer skal ha sultet i hjel. Han ble siden løslatt mot kausjon, men pågrepet igjen 14. april da politiet fant fire av disiplene hans døde.

Politiet aksjonerte etter å ha fått opplysninger om at lederen angivelig hadde bedt de fire om å sulte seg til døde for å «møte Jesus». Mackenzie her ikke uttalt seg offentlig. Reuters har snakket med to av hans advokater, men begge avviser å kommentere beskyldningene mot ham.

Kulter og sekter er utbredt i Kenya, der store deler av befolkningen tilhører religiøse trossamfunn.

Video: Flere titalls lik funnet i massegraver - sultet seg for Jesus