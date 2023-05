Russland-ekspert: Dette vil skje hvis Vladimir Putin blir drept

Tidligere CIA-analytiker frykter Russland vil bryte opp i mindre biter styrt av krigsherrer, om Putin skulle bli drept.

Etter at Russlands president Vladimir Putin valgte å invadere nabolandet Ukraina i fjor, har lite gått etter presidentens plan.

Misnøyen mot ham og krigen øker, og spørsmål om eventuelle statskupp har vært diskutert bredt i internasjonale medier.

Men skulle noen klare å drepe Putin, vil det kunne få alvorlige konsekvenser, mener Russland-ekspert og tidligere CIA-analytiker Paule Globe.

Blir mye verre enn i 1991

I et intervju med The Sun sier Globe at Russland trolig vil brytes opp i mindre biter styrt av krigsherrer, om Putin blir drept.

– Det blir som det tidligere Jugoslavia, men med atomvåpen, sier han.

Over 100.000 mennesker ble drept i den blodige konflikten på Balkan på 1990-tallet, da Jugoslavia brøt sammen.

I 1991 var Russland selv en del av en oppløsning da Sovjetunionen løste seg opp, og 15 nye republikker ble dannet. Men skulle Russland nå bryte sammen, vil oppløsningstiden bli lengre og rotete og enormt mer variert enn i 1991, mener Goble.

Ekspert: Putin gjorde en fatal feil

Goble mener Putins tilbakeslag i krigen i Ukraina gjør at fremtiden til Russland i sin nåværende form er truet.

– Folk er nå mye mer åpne for muligheten for at Russland ikke vil lykkes med å forbli i ett stykke, sier han til den britiske avisen.

Han mener at Putin «gjorde en fatal feil» da han tok beslutningen om å invadere Ukraina og at hans måte å styre Russland på «fundamentalt har destabilisert landet».

– Det mest sannsynlige scenariet er at Putin blir drept av folk som skjønner at han ødelegger landet.

