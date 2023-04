Iherdige forsøk på å selge kriserammet bank i USA

NTB

Amerikanske tilsynsmyndigheter gjør iherdige forsøk på å selge unna hele eller deler av en kriserammet bank i California før bankene åpner mandag.

Minst tre banker har lagt inn bud for å kjøpe hele eller deler av First Republic, skriver Financial Times. Blant dem er JPMorgan Chase, PNC og Citizens, ifølge tre kilder med kjennskap til saken.

Det er fortsatt ikke klart om det blir mulig med en avtale, og andre interesserte kjøpere kan ennå dukke opp. Det amerikanske sikringsfondet for banker, FDIC, hadde satt en frist til klokka 12 søndag, men vil trolig godta senere tilbud.

Kilder som følger situasjonen, sier at myndighetene er fast bestemt på å ha en avtale for First Republic i havn før bankene åpner mandag.

First Republic hadde håpet å forhandle fram en avtale uten å bli satt under administrasjon. Men det er lite sannsynlig nå. De eneste tilbudene som er kommet, har som betingelse at banken stenges og så settes under administrasjon.