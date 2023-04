Ukraina: Angrep på Sevastopol var forberedelse til offensiv

NTB

Den ukrainske hæren sier at droneangrepet på et oljelager på Krim-halvøya i helgen var ledd i forberedelsene til den ventede offensiven til våren.

– Ødeleggelse av fiendens logistikk er et av elementene i forberedelsene til de kraftige aksjonene til våre forsvarsstyrker som vi har planlagt lenge, sa en talskvinne for den ukrainske hærens sørkommando søndag.

– Og dette arbeidet er forberedelser til den store offensiven som alle venter på, sa talskvinnen Natalija Gumenjuk.

Som følge av droneangrepet lørdag morgen oppsto det brann i et stort oljelager i byen Sevastopol, og ti tanker med 40.000 tonn olje brant opp, ifølge en ukrainsk kilde.

Myndighetene i Kyiv har ennå ikke offentlig sagt at de sto bak angrepet, men den militære etterretningen har sagt at det blir flere slike eksplosjoner. Verden har i flere uker ventet på at den annonserte offensiven for å ta tilbake okkuperte områder skal starte.