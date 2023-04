Paven involvert i arbeid for fred i Ukraina

Pave Frans snakker med journalistene om krigen i Ukraina på flyet på vei tilbake til Roma etter et besøk i Ungarn. Foto: Vincenzo Pinto / Pool Photo Via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Pave Frans sier han er involvert i et fredsoppdrag for å forsøke å få slutt på konflikten mellom Russland og Ukraina, men at det er for tidlig å si noe mer.