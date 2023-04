Minst ti drept i nytt gjengangrep i Ecuador

NTB

Minst ti mennesker ble drept i et nytt væpnet bandeangrep lørdag kveld i havnebyen Guayaquil i Ecuador.

Skytingen skjedde i et verksted sørvest i byen der vitner forteller at flere mennesker satt og drakk da væpnede menn ankom på motorsykkel og begynte å fyre løs.

Etterpå lå lik strødd i blodpøler utover fortauet, mens folk rundt gråt og holdt om hverandre, ifølge politiet. I tillegg til de drepte er to personer såret.

Skytingen er den siste i en serie voldsepisoder i byen, inkludert bande- og kartellrelaterte drap, fengselsopptøyer og massakrer, mens myndighetene forsøker å slå ned på narkosmugling og bandevirksomhet.

For tre uker siden ble ni personer drept i et angrep i et havneområde i byen Esmeraldas. De drepte var fiskere som hadde valgt feil gjeng til beskyttelse og ble angrepet av en konkurrerende gjeng.

Guayaquils plassering på vestkysten av Sør-Amerika gjør byen til et sentralt utgangspunkt for smugling av narkotika til USA og Europa. Siden 1. april er det innført unntakstilstand som gir de militære forsterket myndighet.