Stort frammøte på tyrkiske valgkampmøter

Tusener av mennesker jubler for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på et valgmøte i Ankara søndag. Foto: Ali Unal / AP / NTB

NTB

Både president Recep Tayyip Erdogan og hans rival Kemal Kilicdaroglu trakk store menneskemengder til valgmøter søndag.

I Ankara fylte Erdogan-tilhengere en sentral plass som kan romme hundretusener av mennesker til støtte for presidenten. Han viste ingen tegn på at han har vært syk de siste dagene.

– Er vi klar for en knusende seier, ropte Erdogan som var ikledd skjerfet til Ankaras viktigste fotballklubb, til entusiastisk respons fra folkemengden.

Den 69 år gamle presidenten har kommet seg raskt etter det som ble beskrevet som et fordøyelsesproblem, som gjorde at han måtte holde seg i nærheten av do i noen dager.

I Izmir var det Kilicdaroglu som trakk en like begeistret folkemengde, dagen etter at en litt mindre folkemengde var til stede i samme by for å høre Erdogan.

– Dette valget er et valg for å gjenoppbygge demokratiet vårt, sa Kilicdaroglu til jublende tilhengere etter at han inntok scenen sammen med sin kone Selvi.

Kilicdaroglu og hans brede koalisjon har stått fram som den største utfordringen for Erdogan siden hans islamistparti tok makten i 2002.

Meningsmålingene tyder på at det blir et svært jevnt valg 14. mai, med en sannsynlig annen runde to uker senere.

Kilicdaroglu og hans allierte har spredt seg ut over hele landet med godt besøkte valgmøter som har begynt å få dekning også i den regjeringskontrollerte pressen.