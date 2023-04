NTB

Nesten alle offentlig ansatte i Khartoum permitteres på ubestemt tid fra 1. mai, sier myndighetene i den sudanske hovedstaden.

Abdul Moneim Al-Mahi, som er øverste ansvarlig for administrasjonen i Khartoum, sier at sikkerhetssituasjonen i byen gjør at de ansatte må gå ut i permisjon.

Det inkluderer ikke dem som arbeider i nødetatene eller vitale tjenester i byen, sier han.