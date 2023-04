Jevgenij Prigozjin med ultimatum til Russland

Wagner Gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, er ikke fornøyd med Russland om dagen, og har nå kommet med et ultimatum.

Leder for Wagner Gruppen, Jevgenij Prigozjin, truer med å trekke mennene sine ut av Bakhmut.

Wagner Gruppen har spilt en avgjørende rolle i krigføringen, spesielt i de østlige regionene av Ukraina. I det åtte måneder lange slaget om Bakhmut har leiesoldatene presset på for å bryte ned de ukrainske forsvarslinjene.

Etter flere måneder med strid, er industribyen Bakhmut så godt som helt ødelagt. I dag er byen fortsatt åsted for de hardeste kampene mellom Russland og Ukraina. Byen ligger i Donbas-regionen øst i landet.

Dersom Wagner Gruppen ikke får mer ammunisjon, vil de ifølge gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, trekke seg ut fra den krigsherjede industribyen.

Her kan du lese alt fra Ukraina-krigen

– Skal vi fortsette å kjempe, eller ikke?

I et intervju med den pro-russiske bloggeren Semyon Pegov forteller Jevgenij Prigozjin at Wagner-gruppen ikke lenger får distribuert ammunisjon fra Russland. Det har fått lederen til å se rødt, og nå har han gitt et ultimatum til Russlands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, skriver CNN.

– Jeg appellerer til Sergej Sjojgu, sier Prigozjin, før han ber om mer ammunisjon.

– Hvis dere nekter dette, er jeg nødt til å informere dere om at vi blir nødt til å trekke oss ut av Bakhmut på grunn av manglende ammunisjon. Skal vi fortsette å kjempe, eller ikke? Skal vi bli, eller dra? fortsatte Wagner-sjefen.

Prigozjin venter at den mye omtalte motoffensiven fra Ukraina vil komme i midten av mai. Motoffensiven kan bli en tragedie for Russland, ifølge Prigozjin.

Ukraina: Kontrollerer viktig forsyningsrute

Søndag 30. april sa Ukrainas militære at landet fremdeles har kontroll over en viktig forsyningsrute inn til Bakhmut.

– I flere uker har russerne snakket om å ta kontroll over «livets rute», så vel som å få konstant kontroll over den. Det er veldig vanskelig der, da de fortsetter å prøve, men forsvarsstyrkene har ikke latt russerne avskjære logistikken vår, sier Serhij Tsjerevatyi, talsperson for de østlige ukrainske styrkene ifølge NTB.

«Livets rute» er en vei mellom Bakhmut og den nærliggende byen Tsjasiv Jar i vest. Det er omtrent 17 kilometer mellom de to byene.

Ba Putin avslutte krigen

Det er ikke lenge siden Prjgozjin oppfordret Vladimir Putin til å erklære slutt på krigen mot Ukraina med umiddelbar virkning.

Etter 14 måneders krigføring mente Wagner Gruppens leder at oppdraget er fullført.

– Vi har drept et stort antall soldater fra Ukrainas væpnede styrker, og vi kan rapportere at oppgaven vår er fullført. Teoretisk sett har Russland allerede fått dette punktumet ved å ødelegge en stor del av den aktive mannlige befolkningen i Ukraina, har Prigozjin tidligere uttalt.