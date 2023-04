Usbekerne til valgurnene – presidenten kan sitte i 14 år til

NTB

Usbekistan stemmer søndag over grunnlovsendringer som lover folket større sosial beskyttelse i bytte mot at president Sjavkat Mirzijojevs periodetelling nullstilles.

Får 65-årige Mirzijojev det som han vil, kan han dermed bli sittende ved makten til 2040, siden hver termin også forlenges fra fem til sju år.

Mirzijojev er både hjemme og ute ansett som en reformvennlig liberaler som omgjorde forgjengerens isolasjonistiske og autoritære politikk.

Selv om Vesten kommer til å kritisere forsøket på å forlenge presidentperioden, risikerer Mirzijojev lite siden alle vestlige land er ute etter å få tidligere sovjetstater på sin side for å isolere Russland enda mer etter invasjonen av Ukraina.

Sammen med endringen av valgperioden for presidenten innebærer reformen at Usbekistan blir proklamert som en «sosial stat» med bedre velferdsordninger og bedre adgang til privat eiendom. I tillegg skal dødsstraffen avskaffes og folk skal få bedre rettslig beskyttelse.

62-årige Nazira mener at ting har gått bedre under Mirzijojev, og hun har ikke noe imot at han blir sittende lenger. Noen kommentatorer har etterspurt at demokratiske prinsipper blir framhevet i reformen, men selve ideen om reform møter lite motstand.