Ukraina sier de kontrollerer viktig forsyningsrute inn til Bakhmut

NTB

Ukraina har fremdeles kontroll over en viktig forsyningsrute inn til Bakhmut, men situasjonen er fortsatt veldig vanskelig i byen, sier landets militære.

– I flere uker har russerne snakket om å ta kontroll over «livets rute», så vel som å få konstant kontroll over den. Det er veldig vanskelig der, da de fortsetter å prøve, men forsvarsstyrkene har ikke latt russerne avskjære logistikken vår, sier Serhij Tsjerevatyi, talsperson for de østlige ukrainske styrkene.

«Livets rute» er en vei mellom Bakhmut og den nærliggende byen Tsjasiv Jar i vest. Det er omtrent 17 kilometer mellom de to byene.

Russiske styrker har i ti måneder forsøkt å ta over kontrollen i Bakhmut, en by som før krigen hadde 70.000 innbyggere. Russland ser på byen som et springbrett for å angripe andre byer.