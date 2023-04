Politiet i Texas leter fremdeles etter den mistenkte etter masseskyting

NTB

Politiet i delstaten Texas i USA har utvidet området de leter etter en mann som er mistenkt for å ha skutt fem av naboene sine sent fredag kveld.

Ifølge sheriffen i San Jacinto-fylket, Greg Capers, kan området mannen befinner seg være så stort som mellom 16 og 32 kilometer, da mannen fremdeles er på frifot mer enn 15 timer etter at skytingen fant sted.

Det var sent fredag kveld, lokal tid, at de fem personene ble skutt og drept. Ifølge politiet skjedde det etter at den mistenkte gjerningspersonen drevet med skyting i hagen sin, og blitt bedt om å slutte da naboene ville sove.

De drepte er mellom åtte og 31 år gamle, og alle har trolig bakgrunn fra Honduras, ifølge politiet.

Capers sier at politiet bruker sporhunder og en drone i letingen etter mannen, som de tror var beruset da skytingen skjedde. De frykter også at han fremdeles er bevæpnet.