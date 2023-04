To til sykehus etter skyting i Sverige

NTB

To personer ble sendt til sykehus etter å ha blitt skutt i den svenske byen Västerås lørdag kveld.

– Vi konstaterer at det har skjedd en skyting på en eiendom og har startet etterforskning, sier Pelle Vamstad i politiet ifølge TT.

– Jeg kan bekrefte at minst to personer er skadd og kjørt til sykehus, sier han i en senere oppdatering. Det skal være snakk om en voksen mann som måtte akuttopereres, i tillegg til en gutt som ble lettere skadd.

Aftonbladet meldte tidligere at det var tre personer som ble skutt. Politiet opplyser natt til søndag at de ikke har funnet flere enn de to som er sendt til sykehus.

Politiet fikk melding om skytingen lørdag kveld, ifølge P4 Västmanland. Det skal ha pågått en større politiaksjon på stedet og et område ble sperret av.

Foreløpig er ingen pågrepet etter hendelsen.