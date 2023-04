Eksperter: Derfor sender USA atomubåt til Sør-Korea

Ubåten USS Tennessee er en av totalt 14 Ohio-ubåter USA har i sitt arsenal. Hvilken Ohio-ubåt som sendes til Sør-Korea er ukjent. Les mer Lukk

Onsdag kom nyheten om at USA sender en atomubåt til Sør-Korea for første gang på 40 år. Til tross for at ubåters store fordel er at de er vanskelig å oppdage ble utplasseringen kunngjort overfor for offentligheten.