Amerikanere evakuert i Sudan

Et bilde skaffet til veie av britiske myndigheter viser briter som forbereder seg på evakuering med et transportfly fra RAF på Wadi Seidna-basen i Sudan torsdag. Den siste britiske flygningen ut av landet gjennomføres lørdag. Foto: Arron Hoare / AP / NTB

NTB

En busskolonne med 200 til 300 amerikanere er framme i havnebyen Port Sudan, som regnes som relativt sikker. Væpnede droner holdt oppsyn med transporten.

Det skal være den første evakueringen som USA har organisert fra landet etter at kampene mellom fraksjoner brøt ut.

Amerikanske myndigheter har fått kritikk fra familiene til amerikanske borgere i Sudan for først å ha avvist muligheten for å organisere evakuering. Rundt 16.000 amerikanere skal oppholde seg i landet. Amerikanske spesialstyrker hentet imidlertid ut ambassadepersonell luftveien fra Khartoum den 22. april, og lørdag kom meldingen om kolonnen til Port Sudan.

Den mektige RSF-militsen og den sudanske hæren kjemper mot hverandre i flere deler av landet, blant annet er hovedstaden Khartoum åsted for harde kamper. Flere land har gjennomført evakueringer av sine borgere, inkludert Norge.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt opplyste lørdag ettermiddag at nær 100 norske borgere har kommet seg ut av Sudan, enten med norsk eller utenlandsk hjelp.

Sent lørdag kveld opplyser det britiske utenriksdepartementet at de har evakuert 1.888 personer på 21 flygninger siden deres evakueringsoperasjon startet tirsdag. De sier også at det siste evakueringsflyet lørdag tar av fra Wadi Seidna-flyplassen.

Den åttende og siste nederlandske flygningen fra Sudan fant sted lørdag, melder avisen Trouw.