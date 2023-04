David Beckham åpner om tvangslidelse: – Slitsomt

Beckham er tydelig på at rengjøringsrutinene hans er slitsomme, men han føler seg tvunget til å gjennomføre dem.

I en ny Netflix-dokumentar forteller David Beckham hvordan det er å leve med tvangslidelse.

Den tidligere Manchester United og Real Madrid-spilleren David Beckham (47) lider av tvangslidelse. En tvangslidelse kjennetegnes av tilbakevendende ubehagelige og uønskede tanker eller tvangshandlinger.

I dokumentaren forteller Beckham at han bruker timer på å rengjøre og organisere hjemmet mens resten av familien har lagt seg.

– Når alle er i seng, går jeg rundt, renser lysene, setter lysene i riktig innstilling og sørger for at det er ryddig overalt. Jeg hater å komme ned om morgenen, også er det kopper og tallerkener. Jeg vet, det er rart, sier han ifølge The Guardian.

Beckham er tydelig på at rengjøringsrutinene hans er slitsomme, men han føler seg tvunget til å gjennomføre dem.

Han har vært åpen om lidelsene ved tidligere anledninger også. Helt tilbake i 2006, under et intervju med ITV, fortalte han om hvordan han ikke greier å slutte med tvangshandlingene, selv om han har prøvd.

– Jeg har denne tvangslidelsen hvor jeg må ha alt i en rett linje eller alt må være i par. Jeg legger Pepsi-boksene mine i kjøleskapet, og hvis det er en for mye, legger jeg den i et annet skap et sted. Alt må være perfekt, sa han den gangen.