FN-utsending: Partene i Sudan mer åpne for samtaler

Kampene fortsatte lørdag i Sudans hovedstad Khartoum, og røyk steg opp over byen. FNs spesialutsending til landet antyder likevel at forhandlingsviljen kan være stigende hos partene. Foto: Marwan Ali / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

De stridende partene i Sudan er mer åpne for forhandlinger og har akseptert at konflikten som brøt ut for to uker siden ikke kan fortsette, sier FNs utsending.