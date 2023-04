Polske myndigheter tok over russisk skole i Warszawa

NTB

Polske myndigheter har tatt over en skolebygning ved den russiske ambassaden i Warszawa der diplomatbarn i årevis har fått undervisning.

Overtakelsen skjedde på begjæring fra lokalmyndighetene, i full forståelse med det polske utenriksdepartementet, sa en talsperson for landets regjering lørdag. Den skjer etter at en domstol har slått fast at den polske staten eier bygningen, og at den har vært brukt ulovlig av den russiske ambassaden.

Polske politifolk tok oppstilling foran bygningen lørdag morgen, ifølge den statlige polske TV-kanalen TVP.

Russiske myndigheter reagerer sterkt på utkastelsen.

– Et skamløst brudd på Wien-konvensjonen og et angrep på russisk diplomatisk eiendom i Polen, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Moskva. De varsler skarpe mottiltak.

Bygningen det er snakk om, skal ha blitt nasjonalisert etter krigen og overdratt til Sovjetunionen i 1945. Det polske utenriksdepartementet krevde i mars at bygningen ble forlatt. De henviste til rettsavgjørelsen.