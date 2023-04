Kim Jong Uns søster ut mot USA og Sør-Korea

Kim Yo-jong, søsteren til Nord-Koreas president, Kim Jong-un, fyrer løs mot USA og Sør-Korea.

Det skjer etter Joe Biden og Sør-Koreas president, Yoon Suk-yeoul, møttes tidligere denne uken.

Biden og Suk-yeoul skal ha blitt enige om at fred med Nord-Korea kommer gjennom overlegen styrke – ikke godvilje fra motparten.

Under en pressekonferanse uttalte Sør-Koreas president at et eventuelt atomangrep fra nord vil føre til innblanding av amerikanske atomvåpen.

USAs president Joe Biden benyttet også anledningen til å advare Kim Jong-un. Ifølge Biden vil Nord-Koreas regime være over dersom han skulle finne på å gjennomføre et angrep mot USA eller en av dets allierte.

I tillegg meddelte USA at de vil sende en amerikansk atomubåt til Sør-Korea for første gang på 40 år, som del av en styrket atomavskrekking.

Dette fikk Kim Jong-uns søster til å se rødt, ifølge CNN. Hun mener avtalen kun vil forverre Sør-Koreas sikkerhet.

«Tull fra en gammel mann»

I en kommentar til det statlige nyhetsbyrået Korean Central News Agency i Nord-Korea hudfletter Kim Yo-jong avtalen mellom nabolandet og USA.

– Avtalen er et produkt av deres ekstreme, fiendtlige, anti-nordkoreanske politikk. Dette vil føre til at verden blir eksponert mot mer alvorlig fare. Det kan vi ikke ønske velkommen, sier hun.

Hun omtalte Bidens uttalelser som «tull fra en gammel mann» og stemplet den sørkoreanske presidenten som en tulling.

Enn så lenge er Kim Yo Jongs utsagn det nærmeste vi kommer et tilsvar på avtalen fra Nord Korea.

Kina har advart

Kim Yo-jong er tidligere omtalt som Nord-Koreas mektigste kvinne, og har av mange blitt ansett som landets nestleder. For noen år siden var det også hun som fikk ansvaret for landets forhold til USA og Sør-Korea.

Yo-jong er ikke den eneste som har advart USA og Sør-Korea. Kina mener også det ikke er noen god idé å provosere Nord-Korea.

Mao Ning, talskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet, har sagt at alle parter bør spille en konstruktiv rolle for fred på den koreanske halvøya.

Å «med overlegg øke spenningen, framprovosere konfrontasjon og spille opp trusler», er ingen god idé, ifølge Ning.

– Det USA gjør … fremprovoserer konfrontasjon mellom leirene og undergraver arbeidet for ikke-spredning av atomvåpen og andre lands interesser, sa Mao ifølge NTB.