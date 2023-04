Scandinavian Star-ofre varsler søksmål mot det danske sjøfartstilsynet

Den katastrofale fergeulykken i april 1990 har både vært gjenstand for flere rettsrunder og en rekke rapporter for å komme til bunns i hva som skjedde. Arkivfoto: Tor Arne Dalsnes / NTB

NTB

Scandinavian Star-ofre vil saksøke Søfartsstyrelsen, som følge av at tilsynet fredag avviste ofrenes krav om erstatning, opplyser deres advokat Mads Pramming.

Erstatningskravet fra 20 overlevende og 11 etterlatte kom på bakgrunn av en rapport fra i fjor høst som kartla Søfartsstyrelsen ansvar i saken.

Den konkluderte med at Søfartsstyrelsen, den danske varianten av Sjøfartsdirektoratet, skulle ha foretatt en såkalt havnestatskontroll i forkant av ulykken, men at dette ikke ble gjort. En slik kontroll er ment å kontrollere at skipets tilstand og utstyr er i henhold til internasjonalt regelverk.

Rapporten poengterte likevel til at Søfartsstyrelsen ikke brøt loven ved å unnlate å gjennomføre en slik kontroll i forkant av seilasen.

159 mennesker mistet livet da det begynte å brenne på Scandinavian Star mens den var på vei fra Oslo til Frederikshavn 6. april 1990. 136 av dem var norske.

En dansk-norsk dokumentarserie rettet i 2020 ny oppmerksomhet mot saken og tok for seg en rekke økonomiske forhold som de etterlatte mener aldri er blitt undersøkt grundig nok.

En dansk trailersjåfør, som selv døde i brannen, ble siktet post mortem for å ha antent brannen. Han ble imidlertid aldri dømt.