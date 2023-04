Høyesterettsdommer i USA hevder abortavgjørelse gjorde ham til mål for attentat

Folk deltar i en demonstrasjon for abortretter utenfor delstatsforsamlingen til Utah i Salt Lake City kun timer etter at USAs høyesterett fjernet den føderale retten til abort i juni fjor. Foto: Rick Bowmer / AP / NTB

NTB

USAs høyesterettsdommer Samuel Alito hevder han og andre konservative dommere ble «mål for attentat» etter at avgjørelsen om abortrettigheter ble lekket i fjor.

Alito var forfatteren av domstolens avgjørelse om å fjerne den føderale retten til abort i juni i fjor. Da hadde kvinners rett til abort i USA vært sikret gjennom kjennelsen i den etter hvert så kjente saken Roe vs. Wade fra 1973.

– De som ble antatt å være i flertallet, altså de som ble antatt å ha godkjent mitt utkast til avgjørelsen, var reelle mål for attentat, sier Alito i et intervju med avisen Wall Street Journal.

73-åringen, som sjelden gir intervjuer eller uttaler seg i offentligheten, sier han tror han vet hvem som lekket utkastet nesten to måneder før det ble ferdigstilt, men at han ikke har bevis.

– Det var en del av et forsøk på å forhindre at Dobbs-utkastet ble til virkelighet, sier Alito.

Væpnet mann på døra

Lekkasjen av den såkalte Dobbs-saken 2. mai i fjor rystet USA. Både hva avgjørelsen betydde for abortrettigheter, men lekkasjen også grobunn for bilde av at partipolitikk hadde gjennomsyret domstolen.

Etter en omfattende etterforskning sa retten i januar at den ikke kunne finne kilden til lekkasjen.

Alito hevder at lekkasjen førte til et «nesten-angrep» på meddommer Brett Kavanaugh, som mange mente kunne bli tungen på vektskålen i abortavgjørelsen.

I morgentimene 8. juni ble en væpnet mann pågrepet utenfor Kavanaughs hus i Washington, og i avhør innrømmet mannen at han hadde dratt fra California for å drepe høyesterettsdommeren.

– Det var rasjonelt for folk å tro at de kanskje kunne stoppe avgjørelsen i Dobbs ved å drepe en av oss, sier Alito.

Reiser rundt i «en stridsvogn»

73-åringen sier at trusselnivået etter lekkasjen på et tidspunkt var så høy, at han ikke kunne holde en tale ved et universitet i Washington i mai i fjor.

Selv den dag i dag må han reise rundt i det han omtaler som «en stridsvogn» og med flust av sikkerhet, sier Alito i intervjuet.

– Lekkasjen utløste ikke bare sikkerhetsproblemer. Det tilførte også harme til forholdet mellom de ni dommerne. Lekkasjen skapte en atmosfære av mistenksomhet og mistillit. Vi jobbet oss gjennom det. Men det var skadelig, sier han.