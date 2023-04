Beboere i Christiania frykter gjengkrig etter overfall

NTB

Den tiltakende volden i Christiania er ute av kontroll, mener beboerne. Nå ber de myndighetene i København om hjelp.

– Nok er nok. Vi er redd for at situasjonen i Christiania kan utvikle seg til en gjengkrig, sier Hulda Mader, talsperson for Christianias pressegruppe, etter at christianittene sent fredag ​​kveld holdt fellesmøte om den siste utviklingen i bydelen.

Advarselen kommer etter at en 20 år gammel mann ble overfalt av en gruppe menn i Christiania fredag. Seks personer ble kort tid etter pågrepet av politiet, som opplyser at 20-åringen er alvorlig skadd.

– Det har vært flere voldsepisoder den siste tiden. Dette er ikke personer vi kjenner. Vi mistenker at det er gjenger, fortsetter Mader.

Bakgrunnen for voldsspiralen skal være konflikt mellom folk som selger hasj langs Pusher Street, hovedgaten i Christiania. Etter overfallet fredag skal beboere ha konfrontert hasjselgerne og bedt dem om å flytte seg.

– Da ble vi truet på livet, sier Mader og ber myndighetene ta grep.

– Dersom hasj ble legalisert, ville det ikke vært så mye penger i det. Det er fordi det er penger i det at kriminelle løper rundt her og gjengene kjemper mot hverandre.